Polizei findet 6.000 seit Monaten vermisste Postpakete aus Dendermonde bei einer Brüsseler Bande

Bei Bpost in Dendermonde in der Provinz Ostflandern verschwanden im vergangenen Sommer viele Postpakete. Aufgrund dessen rief die Post einen Privatdetektiv und die lokale Polizei auf den Plan. Deren Ermittlungen führten jetzt zu Hausdurchsuchungen, bei denen rund 6.000 gestohlene Postsendungen entdeckt wurden. Darunter waren auch 40 neue Computer, die eigentlich für eine Schule in Antwerpen bestimmt waren, die aber dort nie angekommen sind.