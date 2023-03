"Wertschätzung": Fette Prämie für die Belegschaft von Audi Brussels

Das Audi-Werk in der Brüsseler Gemeinde Vorst ist seit etwa 2018 netto CO²-neutral und produziert nur noch elektrisch angetriebene für die deutsche Automarke aus Ingolstadt. Seit Dezember rollen hier der Audi Q8 e-tron und der Audi Q8 Sportback e-tron vom Band.

„Ab der zweiten Jahreshälfte 2023 beginnen wir auch mit der Produktion des ebenfalls 100 % elektrischen Audi Q4 e-tron,“ ergänzte Sprecher D‘hoore zu der in Brüssel montierten Modellpalette.

Im vergangenen Jahr 2022 wurden bei Audi in Brüssel 50.302 elektrische Neuwagen produziert. Das entspricht rund 15 % mehr Fahrzeugen, als im Jahr davor und der bisher höchsten Zahl an elektrisch betriebenen Autos, die in Vorst jemals vom Band gelaufen sind.