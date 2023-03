"Wir sehen Euch": Kampagne gegen sexuell grenzüberschreitendes Verhalten in Flandern und Brüssel

In unserem Land sind oder werden 4 von 5 Frauen und die Hälfte der Männer zwischen 16 und 69 Jahren Opfer von sexuell grenzüberschreitendem Verhalten. Vor allem jüngere Menschen sind davon betroffen. Jetzt lancieren die flämischen Landesbehörden eine umfassende Sensibilisierungs-Kampagne unter dem Titel „We zien u“ („Wir sehen Euch“). Mit dieser Kampagne soll in erster Linie jungen Leuten bewusst werden, was darf und was nicht darf.