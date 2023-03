12 Gemeinden aus Flämisch- und Niederländisch-Limburg ziehen gegen neue Genehmigung des Lütticher Flughafens vor den Staatsrat

„Die heutige Genehmigung hat einen enormen Impakt auf Mensch und Natur. Natürlich erkennen wir den wirtschaftlichen Belang des Flughafens, doch wir sind genauso beunruhigt über die Nachtruhe unserer Bürger,“ so Mark Vos (CD&V), der Bürgermeister von Riemst in Flämisch-Limburg: „Die Gemeinden am Rand des Liège Airport sollen angenehme Wohnorte sein. Mit den Sorgen und Gutachten der Gemeinden in Flandern und in den Niederlanden ist nicht ausreichend Rechnung getragen worden. Darum haben wir beschlossen, gegen die Genehmigung ein Verfahren beim Staatsrat anzuberaumen.“

Die flämische Handelskammer VOKA in der Provinz Limburg ist mit dieser Klage vor dem Staatsrat nicht einverstanden. Hier heißt es, dass die Ausweitung der Aktivitäten des Lütticher Regionalflughafens der Wohlfahrt auch in den flämischen Kommunen am Flughafen einen Boost geben würde und zwar nicht zuletzt durch Arbeitsplätze.