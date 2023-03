Das Durchschnittsgehalt von Arbeitnehmern in Flandern beläuft sich auf rund 3.300 € brutto

Die flämischen Arbeitnehmer, die ganztags als Angestellte in der Privatwirtschaft tätig sind, verdienen aktuell durchschnittlich 3.300 € brutto. Das ist etwa 10,15 % mehr als noch vor einem Jahr, wie SD Worx feststellt. In der Provinz Flämisch-Brabant liegen die Gehälter am höchsten, denn sie profitieren ein bisschen vom hohen Gehaltsgefüge in der nahegelegenen Region Brüssel-Hauptstadt.

In Flämisch-Brabant verdient ein Arbeitnehmer unter den oben angegebenen Bedingungen rund 3.451 € brutto. Arbeiter hingegen verdienen in Flandern am besten in Limburg. Hier wird einem Arbeiter ein durchschnittliches Gehalt von monatlich 3.013 € brutto überwiesen.

Aber, in Belgien verdient man am meisten, wenn man einen Job in Brüssel hat, denn dort, in der Hauptstadt-Region, liegen die Durchschnittsgehälter pro Monat bei rund 3.650 € brutto. So viel Geld kann man nirgendwo anders in Belgien verdienen.