Projektaufruf: Finanzspritze(n) für die Förderung der Mehrsprachigkeit im Brüsseler Kultursektor

Mit „Betalky.brussels 2023-2024“ soll der kulturelle Austausch Brüssel als gelebte, als multikulturelle und als mehrsprachige Stadt unterstreichen. Aus diesem Grund will die Regionalregierung die kulturellen Organisationen und Einrichtungen dazu aufrufen, Projekte ins Leben zu rufen, die auf konkrete Sorgen und Nöte eingehen. Um an dem Projekt teilnehmen zu können, soll die Förderung und die Verstärkung der Mehrsprachigkeit im Mittelpunkt stehen.

Alles ist möglich: Ausstellungen, Theaterstücke, Konzerte oder andere Eventformen. Die einzureichenden Projekte müssen den Zugang zu Kultur für Anderssprachige erleichtern oder überhaupt erst möglich machen, schreibt die Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ dazu. „Betalky.brussels 2023-2024“ ist bereits der dritte Projektaufruf seiner Art.

In den vorangegangenen Projekten ging es in erster Linie um die Förderung der Mehrsprachigkeit in der Brüsseler Gesellschaft im Allgemeinen sowie auf Ebene von Handel und Wirtschaft. Entsprechende Projekte werden aus Mitteln eines jeweils 200.000 € umfassenden Fördertopfes finanziert. Dieser dritte Projektaufruf ist Teil des Agendapunktes „Förderung der Mehrsprachigkeit“ von Minister Gatz, dem das Brüsseler Regionalparlament im Dezember 2019 grünes Licht erteilte.