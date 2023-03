Immer mehr Pflegekräfte in Belgien sind Selbständige

Mehr und mehr Pflegerinnen und Pfleger in Belgien gehen den Weg in die Selbständigkeit. Innerhalb von 4 Jahren ist die Zahl der Pflegekräfte mit Selbständigen-Status im hiesigen Pflege- und Gesundheitsbereich um 35 % angestiegen, wie der Personaldienstleister Acerta in einer Analyse der Zahlen des Landesinstituts der Sozialversicherungen für Selbständige (LISVS) im Vorfeld der „Woche der Pflege“ herausfand. In Flandern wird immer mehr an Quereinsteiger in Sachen Pflegeberuf gedacht, was auch finanziell gefördert wird.