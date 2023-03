Letzter Prozesstag im Fall Sanda Dia: Urteilsverkündung am 26. Mai

Dia sagte, dass die Angeklagten keine Freunde seines Sohnes waren: „Mann lässt einen Freund nicht so sterben.“ Auch an die Eltern der Angeklagten richtete Sanda Dias Vater einige Worte. Er warf ihnen vor, dass sie, als sein Sohn im Krankenhaus im Sterben lag, schon bei ihren Anwälten waren, damit ihre Söhne gut verteidigt werden können.

Aber, er will die „Reuzegommers“ nicht hinter Gittern sehen: „Ich bin böse. Und zurecht. Ich bin sehr böse und hoffe, dass Gerechtigkeit geschieht. Das ist das letzte, was mir von Sanda übrig bleibt.“ Die Familienmitglieder von Sanda Dia hatten letzte Woche die Entschuldigungen der Angeklagten gehört. Zweifel an deren Aufrichtigkeit haben sie nicht. Und sie fühlt keinen Hass gegen die Täter, auch wenn Sandas Bruder, Seydou, ein Gefühl von Ungerechtigkeit in sich hat: „Die ‚Reuzegommer‘ haben niemals wirklich ihre Verantwortung übernommen.“

Sanda Dia starb vor rund 4 Jahren an den Folgen einer aus dem Ruder gelaufenen Studententaufe. Kurz vor dem Abschluss des Verfahrens kamen auch noch einmal vier der Angeklagten zu Wort. Sie gaben unter anderem zu, dass sie nicht die Freunde waren, die Sanda Dia verdient hätte und dass sie das Geschehene ihr ganzes Leben lang mit sich tragen müssten. Am 26. Mai will das Gericht von Antwerpen ein Urteil fällen, bzw. einen Schuldspruch verkünden.