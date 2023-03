Auch Flanderns Umweltministerin geht gegen die Ausweitung der Aktivitäten am Lütticher Flughafen vor den Staatsrat

„Wir haben mehr als einmal unsere Bedenken zur Ausweitung der Aktivitäten am Flughafen in Bierset unseren wallonischen Kollegen weitergereicht, doch damit wurde nicht Rechnung getragen. Wir werden darum jeden juristischen Schritt gehen, der nötig ist, solange wir keine Deutlichkeit dazu haben, dass der Einfluss der geplanten Ausweitung auf die Anwohner und die Umwelt in Flandern untersucht wurde“, so die flämische Nationaldemokratin Demir dazu.