Der Beschäftigungsgrad in Flandern liegt bei fast 80 %

In Flandern scheinen die Zahlen derzeit etwas schneller und etwas deutlicher zu steigen. Hier lag der Beschäftigungsgrad im dritten Quartal 2022 bei 76,8 % und im letzten Quartal des Jahres bei 77,2 %.

Bei den Männern sind die 80 % bereits erreicht, denn hier befinden sich aktuell 80,5 % in einer festen Beschäftigung. Bei den Frauen liegt der Wert im Augenblich bei 74 %.

In Brüssel und in der Wallonie ist der Beschäftigungsgrad im letzten Quartal 2022 jeweils leicht gesunken, wie Statbel errechnete. In Brüssel ging der Wert von 65,8 % auf 65,1 % zurück und in der Wallonie leicht von 65,9 % auf 65,8 %.