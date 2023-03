Die Flamen sparen weiterhin bei ihrem Energieverbrauch

Im belgischen Bundesland Flandern ist der Energieverbrauch im Vergleich zum Winter 2020/2021 deutlich gesunken, denn hier wird seit der Energiekrise weitergespart auch wenn die Preise wieder sinken. Der durchschnittliche Gasverbrauch ist im Vergleich mit dem vorigen Winter um rund 20 % zurückgegangen.

Doch schon seinerzeit wurde der Energieverbrauch im Auge behalten, denn damals lagen die Preise für solche Produkte bereits recht hoch. Die Flamen verbrauchten aber auch weniger Elektrizität, doch hier ist die Ersparnis nicht so groß, wie beim Erdgas. Hier wurden nur wenige Prozente weniger als letzten Winter verbraucht.

Björn Verdoodt von Fluvius sagte zu dieser Entwicklung in Flandern gegenüber VRT NWS, dass es schwierig sei, warum derartig gespart wurde: „Es ist schwierig für uns, in die Köpfe der Menschen zu schauen und zu erfahren, was sie genau getan haben, um so viel Gas zu sparen. Ich kann mir aber vorstellen, dass bei vielen das Thermostat etwas heruntergedreht wurde und das einige Räume nur wenig oder überhaupt nicht geheizt wurden.“

Es könne aber auch sein, dass viele Haushalte nach anderen Energiequellen Ausschau gehalten haben: „Das könnte Holz sein, um Häuser zu beheizen oder auch z.B. Pellets.“