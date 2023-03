EU-Geberkonferenz für die Erdbebenopfer: Belgien macht 2 Mio. € Hilfsgelder für Syrien frei

In Syrien sei die Not am größten, so das Argument der belgischen Regierung dafür, dass die jetzt freigemachten weiteren 2 Mio. € nur an Hilfsorganisationen fließen, die in dem seit 10 Jahren von einem Bürgerkrieg gebeutelten Land aktiv sind.

Belgiens Ministerin für Entwicklungszusammenarbeit Caroline Gennez von den flämischen Sozialisten Vooruit sagte, dass das Leben der Menschen in Syrien durch das Erdbeben noch schwieriger geworden sei.

Insgesamt kamen am Montag bei der Geberkonferenz in Brüssel 7 Mia. € für die Hilfe der Erdbebenopfer in den beiden getroffenen Ländern zusammen. Doch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sagte, dass dies nicht reichen werde. Alleine in seinem Land werden die Erdbebenschäden auf über 4 Mia. US-Dollar geschätzt.