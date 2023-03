Nach 36 Dienstjahren geht der VRT-Wettermann Frank Deboosere in Rente

„Es beginnt eine neue Saison für Sie, aber sicher auch für mich. Wir starten heute mit dem astronomischen Frühling und wir bleiben vor allem positiv“. Das waren die letzten Worte, die VRT-Wettermann Frank Deboosere an die Zuschauer richtete. In seiner gesamten Laufbahn beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk des belgischen Bundeslandes Flandern hat er in Radio und TV wahrscheinlich gut 100.000 Wetterberichte präsentiert, doch am Montagabend war Schluss.

Der heute 64-Jährige wird mit Sicherheit weiter im „Wetterbusiness“ bleiben und wohl ab und zu für das Königliche Meteorologische Institut KMI in Ukkel bei Brüssel etwas machen. Und er fördert weiter die Sternenkunde bzw. die Astronomie, ein Hobby des Wettermannes.

Nicht zuletzt gehört Frank Deboosere zu den Galionsfiguren des Krebsstiftung in Flandern, wo er auf jeden Fall als bekannte Persönlichkeit aktiv bleibt, wie er bereits ankündigte. Hier hieß man ihn bereits willkommen.