Polizist erschießt Patient in einer psychiatrischen Klinik in Brüssel

Ein Polizist hat am Dienstagmorgen einen Patienten in einer psychiatrischen Klinik in der Brüsseler Gemeinde Ukkel niedergeschossen. Der Mann ist seiner Verletzung im Laufe des Tages erlegen. Eine entsprechende Meldung der flämischen Tageszeitung Het Nieuwsblad ist inzwischen offiziell bestätigt worden.