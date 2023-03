Außergewöhnliche Betriebsratsversammlung bei TotalEnergies in Belgien

Das neue Betreiberunternehmen für dieses Tankstellennetz in Belgien und Luxemburg gehört zu 60 % Couchetard und zu 40 % TotalEnergies. Den Mitarbeitern, 133 Beschäftigte am Hauptsitz, die zur Erdölsparte gehören und 920 Personen, die in den Tankstellen arbeiten und die zur Handelssparte gehören, bekamen die Garantie, die ihr Arbeitsplatz, ihre Arbeitsbedingungen und ihre Löhne oder Gehälter für die Dauer eines Jahres unverändert bleiben.

In einer Pressemitteilung heißt es zudem, dass TotalEnergies dem neuen Tankstellennetz in den kommenden 5 Jahren Treibstoff liefert. Die Gewerkschaften sehen keine ausreichenden Garantien für die Beschäftigten des Konzerns und weder die Garantiedauer, noch die Liefergarantie für Kraftstoffe ist ihnen lang genug.

TotalEnergies nimmt diesen Eingriff in den Benelux-Ländern und in Deutschland quasi gleichzeitig vor. In einigen Ländern, wie in Dänemark und in den baltischen Staaten, wurde dies schon vorgemacht. Aus dem Baltikum ist ersichtlich, dass sich der Kundendienst in den betroffenen Tankstellen nach rund einem Jahr verschlechterte.

Am Donnerstag treffen sich Gewerkschaftsvertreter mit Managern von TotalEnergies aus Frankreich und von Couchetard aus Kanada im Plaza Hotel in Brüssel. Dabei soll man sich kennenlernen, um einen Dialog aufnehmen zu können. Vorläufig sind keine Aktionen von Gewerkschaftsseite her geplant.