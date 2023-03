Colruyt verkauft seine Windparktochter für 1,55 Mia. € an ein japanisches Unternehmen

Re-Investieren?

Parkwind partizipiert derzeit in 4 Windparks vor der belgischen Küste in der Nordsee - Belwind, Northwind, Nobelwind und Northwester 2 – sowie in einigen ausländischen Windparks. JERA engagiere sich weiter hier, „um die belgischen und internationalen Expansionspläne von Parkwind zu unterstützen“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Möglicherweise wird Colruyt einen Teil der Erlöse aus diesem Verkauf „in eine Minderheits-Partizipation in belgische Windparks von Parkwind“ zu re-investieren.