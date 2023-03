Der Brüsseler Stadtrat stimmt der "Smart-City-Strategie" zu

Im Brüsseler Stadtrat gab es am Montagabend grünes Licht für die sogenannte „Smart-City-Strategie“. Damit soll mit Hilfe von neuen Technologien die Dienstleistung der kommunalen Behörden in der belgischen Hauptstadt effizienter gestaltet werden. Davon soll aber auch die Lebensqualität der Brüsseler profitieren und die Behörden wollen die Zusammenarbeit mit Handel und Wirtschaft auf diesem Wege verbessern. Nicht zuletzt soll mit Hilfe von neuen digitalen Anwendungen auch der Impakt der kommunalen Arbeit auf die Umwelt in Angriff genommen werden.