Die allgemeine Mundmaskenpflicht im Gesundheitswesen in Belgien fällt weg

Die Gesundheitsminister aus Bund, Ländern und Regionen in Belgien haben beschlossen, die Mundmaskenpflicht in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen aufzuheben. Diese Pflicht besteht seit Beginn der Coronapandemie. Allerdings wird empfohlen, in der nächsten Zeit weiter eine Mundmaske bei Kontakten mit Patienten zu tragen.