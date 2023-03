Riesiges Kunstwerk am Museum "Kanal" in der früheren Citroën-Garage in Brüssel

An der Citroën-Garage am Kleinen Ring von Brüssel am Kanal hängt in den kommenden 6 Monaten ein riesiges Kunstwerk mit einer Fläche von über 1.400 m². Dieses Werk schuf die französische Künstlerin Laure Prouvost. Damit soll die Umbauzeit des Gebäudes überbrückt werden.