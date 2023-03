Sozialkonflikt bei Delhaize: Die Fronten bleiben verhärtet

Bei Delhaize sei der Verkauf der 128 noch selbst betriebenen Filialen an Franchisenehmer ohne Alternative, heißt es bei den Gewerkschaften und die Direktion der Warenhausgruppe wolle darüber auch nicht verhandeln. Ein erneutes Treffen zwischen Gewerkschaften und Direktion wurde wieder nach kurzer Dauer abgebrochen. Am Dienstag in einer Woche will man sich wieder treffen.

Die Gewerkschaften gehen davon aus, dass die betroffenen Mitarbeiter bei selbständigen Betreibern unter schlechteren Lohn- und Arbeitsbedingungen beschäftigt würden und dass es wohl auch zu Entlassungen kommen kann. Bei Delhaize sagt man dazu, dass alle 9.000 betroffenen Mitarbeiter unter gleichen Bedingungen wie bisher weiterbeschäftigt bleiben.

Inzwischen wurde auch bekannt, dass sich bereits rund 200 Interessenten bei Delhaize gemeldet haben, die eine oder mehrere Filialen und Supermärkte übernehmen wollen. Die Gewerkschaften hingegen lehnen dies strikt an und bestreiken weiter zahlreiche der betroffenen Filialen, allerdings sind gut die Hälfte der Geschäfte wieder geöffnet - vor allem solche in Flandern.

Die Gewerkschaften blockieren derzeit keine Vertriebszentren der Delhaize-Gruppe mehr und alle Märkte - sowohl die Franchise-Filialen, als auch die geöffneten eigenen Häuser - werden beliefert.