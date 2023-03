Antwerpen steht wieder oben auf der Liste der europäischen Städte mit dem höchsten Kokaingehalt im Abwasser

Untersuchungen des Abwassers von über 100 Städten in Europa haben einmal mehr ergeben, dass nirgendwo mehr Rückstände von Kokain vorkommen, als in Antwerpen. Hier sind fast doppelt so hohe Mengen festgestellt worden, als z.B. in Amsterdam oder Brüssel, respektive die an Nummer 3 und 4 stehenden Metropolen in dieser Liste.