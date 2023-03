Die nicht regelkonformen Zusatzrenten in der Kammer sind ein Fall für die Staatsanwaltschaft

Staatsanwaltschaft

Diese Woche hat die Generaldirektorin des Bundesrentenamtes die Fakten, von denen sie Kenntnis hat, an die Bundesstaatsanwaltschaft in Brüssel weitergeleitet. In einem Schreiben, dass die Kammervorsitzende Tillieux ans Büro der Kammer - das Verwaltungsorgan dieses Hauses - gerichtet hat, heißt es, dass Beamte möglicherweise nicht regelkonforme Vorgänge verabredet hätten. Bei der Staatsanwaltschaft heißt es dazu, dass man in einer ersten Phase beurteilen wolle, „ob die mitgeteilten Informationen ausreichende Elemente enthalten, um eine strafrechtliche Untersuchung zu rechtfertigen.“