Drogenkrieg? Sechs Häuser nach Explosion in Antwerpen-Borgerhout beschädigt

Bei einer Explosion im Antwerpener Distrikt Borgerhout sind in der Nacht zum Mittwoch sechs Häuser beschädigt worden. Die Polizei geht von einem Anschlag im Zuge des Drogenkrieges in Antwerpen aus, denn in einem der betroffenen Häuser ist ein verurteilter Krimineller aus der Drogenszene gemeldet.