Exotische Nordsee? Belgiens Fischer fangen mehr Tintenfisch aber weniger Scholle

Die Top 5 der gefangenen Fischarten machen der Seeteufel, die Scholle und die Garnele vollständig. Jahrelang war die Scholle der am meisten gefangene Fisch in der hiesigen Fischerei, doch 2022 ging der Umsatz durch die geringere Fangmenge um ein Fünftel zurück, auch wenn der Preis für Scholle letztes Jahr um 25 % höher lag, als 2021. Enorm gestiegen ist die Fangmenge bei den Garnelen. Hiervon wurden 855 Tonnen an Land gebracht - 136 % mehr als 2021.

Offenbar wird die Nordsee exotischer als man vermutet. Das liegt am wärmeren Seewasser durch den Klimawandel und daran, dass die meisten Fischsorten hier kaum noch natürliche Feinde haben, wie die flämische Naturschutzbehörde „Naturpunkt“ dazu erklärt. Nachteiliger wirkt sich hingegen die weitere wirtschaftliche Ausbeutung der Nordsee auf einige Fischsorten aus, z.B. die Offshore-Windkraftanlagen.