Flanderns Kommunen fordern von Innenministerin Verlinden mehr eigene Schlagkraft bei der  Kriminalitätsbekämpfung

Der Gesetzesvorschlag „Administrative Durchsetzung“ für mehr Schlagkraft der Städte und Gemeinden enthalte zu komplizierte Verfahren, um effektiv gegen die Kriminalität vor Ort vorgehen zu können. Dies zeige sich z.B. am Beispiel des Versuchs, ein Geschäft oder ein Handelsunternehmen zu schließen, wenn von dort aus nachweislich kriminelle Handlungen ausgehen.

Eine Flut an administrativen Prozeduren zeige, dass die Bundesregierung kein Vertrauen in die Bürgermeister habe, sagte Nathalie Debast von der VVSG dazu gegenüber VRT NWS: „Wenn man ein Gastronomieunternehmen malafider Praktiken verdächtigt, muss man zuerst alle anderen Gaststätten in seiner Stadt oder Gemeinde screenen. Man muss sie alle mit einem Einschreiben darauf vorbereiten. Das ist so, als würde man mit einer Fanfare auf die Jagd gehen.“

Daneben müsse eine Kommune, auch wenn sie über ausreichend Beweise für die Begründung einer solche mögliche Schließung verfügt, dazu noch bei den föderalen Justizbehörden verpflichtend ein Gutachten einholen.