Ägypten-Ausstellung in Brüssel: 200 Jahre archäologische Geschichte

Heute verfügt das Brüsseler Museum für Kunst & Geschichte über eine Sammlung an ägyptischen Artefakten, die den internationalen Vergleich nicht zu scheuen braucht. Das Haus gehört zu einem Kreis an ähnlichen Einrichtungen, die gemeinsam multidisziplinär auf diesem Gebiet forschen und mit der daraus resultierenden Expertise restaurieren und damit wertvolles Kulturerbe durch die Zeiten retten.

Die Ausstellung „Expedition Ägypten“ ist eine der abschließenden Veranstaltungen des Forschungsprojekts „Pyramids & Progress, Belgian Expansionism an the Making of Egyptology 1830-1952“. Dieses Projekt diente dazu, die Entstehung der belgischen Ägyptologie im Kontext der diplomatischen und wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes zu erforschen. Die zahlreichen historischen Fotos in dieser Ausstellung kommen aus dem wissenschaftlichen Projekt „Sura, Unlocking the Photografic Archives of the Pioneering Years of Egyptology at the Royal Museums of Arts and History of Brussels“.