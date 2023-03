Amal Clooney erhält Ehrendoktorwürde der KU Leuven für ihren Einsatz für Menschenrechte

Die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney (Foto) hat am Donnerstag in Kortrijk für ihre Arbeit als Anwältin und Menschenrechtsaktivistin die Ehrendoktorwürde der Fakultät für Rechtswissenschaften und Kriminologie der KU Leuven erhalten. In ihrer Rede sprach die Ehefrau des amerikanischen Schauspielstars Georges Clooney über die Bedeutung der Grundrechte und -freiheiten von Menschen unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem Status.