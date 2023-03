Belgiens Haushaltsdefizit steigt weniger stark als ursprünglich prognostiziert

Das belgische Haushaltsdefizit wird weniger stark ansteigen, als der Monitoring-Ausschuss vorhergesagt hatte. In seinem Bericht hatte der aus hochrangigen Beamten bestehende Ausschuss, der den Zustand der belgischen Staatsfinanzen überwacht, für das Jahr 2028 ein Defizit von 38,4 Milliarden Euro prognostiziert. Aufgrund einer "Unstimmigkeit" in den Zahlen wurde die Prognose nun auf 33,4 Milliarden Euro nach unten korrigiert. Dennoch bleibt das Haushaltsdefizit in Belgien auch nach der neuen Prognose außergewöhnlich hoch.