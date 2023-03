Erneuter Streik der Busfahrer in Limburg und Flämisch Brabant

Verschiedene Busfahrer der flämischen Nahverkehrsgesellschaft De Lijn streiken heute erneut. Wie bereits am Donnerstag möchten die Fahrer damit gegen aggressives Verhalten und Gewalt gegen Mitarbeiter des öffentlichen Nahverkehrs protestieren. Anfang dieser Woche wurde ein Busfahrer zusammengeschlagen, nachdem er einen Fahrgast darauf hingewiesen hatte, dass es ihm nicht erlaubt sei, an Bord eines Busses zu dampfen. Dieser Vorfall spielte sich in der Stadt Genk in der Provinz Limburg ab, und wie schon am Donnerstag verkehren die meisten Buslinien in Limburg heute nicht. Nach Angaben von De Lijn streiken heute zwischen 60 und 70 % der Fahrer in der Provinz Limburg.