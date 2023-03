"Four Sisters", eine Ausstellung zu 4 seelenverwandten Künstlerinnen im Jüdischen Museum in Brüssel

Das Jüdische Museum in Brüssel zeigt seit dieser Woche eine außergewöhnlich spannende Ausstellung, in die 4 Künstlerinnen Chantal Akerman, Marianne Berenhaut, Sarah Kaliski und Julia Pirotte über ihr Schaffen miteinander in den Dialog gehen. Den Frauen ist eines gemeinsam: Sie waren Jüdinnen aus verschiedenen Generationen, deren Eltern als staatenlose Personen in den Wirren der 1930er Jahren vor dem Antisemitismus dieser Zeit flohen. Diese Künstlerinnen lebten alle in Brüssel und haben entweder direkt oder auch nur indirekt die Besetzung unseres Landes erlebt, waren allerdings zeitlebens davon gezeichnet.