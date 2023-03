Ludwig van Beethoven ist wohl doch nicht mit den flämischen Van Beethovens verwandt

Ludwig van Beethoven kam 1770 in Bonn zur Welt und starb 1827 in Wien. Wie steht es nun um die Verwandtschaft zwischen dem weltberühmten Komponisten und den Van Beethovens in Flandern?

Der Stammvater aller Van Beethovens ist Aert van Beethoven (1537-1609) und der lebte im 16. Jahrhundert in Kampenhout in Flämisch-Brabant. Aert ist auch ein Urahn von Lodewijk van Beethoven (1712-1773), dem Großvater von Ludwig, der in Mechelen zur Welt kam. Der zog nach Bonn, um als Sänger am Kurfürstlichen Hof Karriere zu machen. In Bonn kam auch Vater Johan van Beethoven zur Welt (1740-1792). Und 1770 wird ebenfalls in Bonn am Rhein Ludwig van Beethoven geboren.

Aber, aus der DNA-Untersuchung der Locken des Komponisten - unte anderem aus der "Hiller-Locke", die wohl aus dessen späteren Lebensjahren stammen, ist ersichtlich, dass es keinen väterlichen Verwandtschaftsgrad zwischen Stammvater Aert und Ludwig van Beethoven gibt. Alles weist eigentlich darauf hin, dass Lodewijk nicht der Vater von Johan ist, also auch nicht der Großvater von Ludwig. Daraus kann geschlossen werden, so die Cambridge-Studie, dass Johan möglicherweise ein außereheliches Kind ist.

