Probleme beim Bau der Brüsseler Metrolinie 3: Tunnel unter dem Südpalast unerlässlich - Mehr Geld erforderlich

Zwei Möglichkeiten

Momentan würden zwei Lösungen untersucht, so Van den Brandt weiter: Die Arbeiten so fortsetzen, wie sie von der regionalen Nahverkehrsgesellschaft MIVB/STIB geplant und vertraglich gültig vereinbart wurden (auch wenn dies in Übereinstimmung mit den marktkonformen Regelungen mehr kostet und länger dauern wird).

Oder zu einem teilweisen Abriss des Südpalastes übergehen, bei dem die betroffenen Bereiche der Fassade erhalten bleiben und bei dem es danach zu einem Neu- oder Wiederaufbau kommen wird.



Dann würde kein echter Tunnel gebaut, sondern eine offene U-Bahntrasse mit entsprechender Technik. Für die Ministerin steht fest, dass der Tunnelbau an einem „Point of no Return“ angelangt sei und dies sowohl aus baulichen, als auch aus finanziellen Gründen. Bisher seien für diesen Teilbereich bereits 22 % der vorgesehenen 732 Mio. € ausgegeben worden, so Van den Brandt.

