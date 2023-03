Streik in Delhaize-Vertriebszentren ausgesetzt: Lieferung von Frischwaren an Supermärkte bleibt problematisch

Der soziale Protest bei Delhaize dauert seit zwei Wochen an, nachdem die Geschäftsleitung angekündigt hatte, auch die 128 Geschäfte, die sie noch in Eigenregie betreibt, in Franchise umwandeln zu wollen. Die betroffenen Beschäftigten fürchten um ihre Arbeitsplätze oder zumindest um ihr Gehalt und ihre Arbeitsbedingungen. Streikende Beschäftigte blockierten seit Donnerstagmorgen das Vertriebszentrum in Zellik und das Vertriebszentrum in Ninove. Im Laufe des Abends wurde der Betrieb wieder aufgenommen.

"Der soziale Dialog ist wieder aufgenommen worden. Die Geschäfte werden wieder beliefert", berichteten die Gewerkschaften. Die Geschäftsleitung versprach, Verhandlungen über den Umzug des Depots in Zellik aufzunehmen.

Am Freitagmorgen waren noch 65 Supermärkte, die der Marke mit dem Löwen gehören, geschlossen, davon sechs in Flandern. Die übrigen 63 waren geöffnet. Die Belegschaft prangert die Absicht der Geschäftsleitung an, ihre 128 Geschäfte in eine unabhängige Geschäftsführung zu überführen. Neben diesen 128 eigenen Geschäften verfügt die Gruppe über 636 selbstständige Verkaufsstellen.

Delhaize ist wieder in der Lage, seine Geschäfte mit frischen Lebensmitteln zu beliefern, kündigt jedoch an, dass die vergangene Streikaktion Auswirkungen auf die Menge an Obst und Gemüse, aber auch an Fleisch und Fisch haben könnte, die den Filialen an diesem Wochenende zur Verfügung stehen wird.