Wie soll die belgische Küste im kommenden Jahrhundert gegen Fluten und den steigenden Meeresspiegel geschützt werden?

Auf welche Art und Weise kann die belgische Küste und ihr flämisches Hinterland in den kommenden 100 Jahren gegen Hochwasser, große Fluten und den steigenden Meeresspiegel geschützt werden? Entsprechende Untersuchungen konnten jetzt abgerundet werden. Jetzt ist es an der flämischen Landesregierung, zu entscheiden, wie weiter vorgegangen werden soll. Was ist bereits in dieser Hinsicht passiert und was muss noch gemacht werden?