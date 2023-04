Die Christliche Krankenkasse in Flandern richtet sich mit einem OnlyFans-Kanal an die jungen Leute

Die Christliche Krankenkasse (CM) in Flandern richtet sich ab sofort mit einem eigenen OnlyFans-Kanal an die Jugendlichen. OnlyFans ist ein soziales Medium, in den Influencer kostenlos oder auch gegen Bezahlung ihren Fand Inhalte anbieten. Doch gerade OnlyFans ist wegen seines nicht unerheblichen Anteils an sexuellen Inhalten nicht unumstritten. Doch die Krankenkasse hat ihre Gründe, gerade hier aktiv zu werden.