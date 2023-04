Flämische BBB-Bauernpartei nach dem niederländischen Erfolg

In den benachbarten Niederlanden ist die BBB mit ihrer Spitzenkandidatin Caroline van der Plas bei den letzten Wahlen vor kurzem aus dem Stand heraus größte Partei geworden.

Diesem Beispiel will die Landwirtin Tine Hermans aus Merksplas in den Kempen in der Provinz Antwerpen folgen und arbeitet jetzt daran, dass ihre über Facebook gegründete Bewegung BoerBurgerBelangen zur Partei werden kann: „Wir sprechen darüber mit verschiedenen Leuten. Ziel ist jedenfalls, bei den Wahlen 2024 in ganz Flandern anzutreten.“

Der Beschluss, eine BBB-Partei in Flandern zu gründen, sei erst vor anderthalb Wochen gefallen, so Tine Hermans gegenüber der flämischen Tageszeitung Het Nieuwsblad. Man brauche also noch Zeit, Leute dafür zu finden: „Diese Leute werden sich im Laufe der Zeit schon bemerkbar machen.“