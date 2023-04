Flandern schafft ab dem kommenden Jahr die Ernennung zum Beamten ab

Lehrkräfte sollen auf jeden Fall weiter ernannt werden und ein festes berufliches Statut erhalten können. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für das Lotsenwesen, also für die Lotsen, die Schiffe begleiten. Doch in der Verwaltung sollen in Zukunft in Flandern nur noch einfache Arbeitsverträge vergeben werden, so wie in der Privatwirtschaft.

Flandern will sich demnach in Richtung eines einzigen Personalstatuts entwickeln. Das bedeutet, dass auf Verwaltungsebene einfacher eingestellt aber auch entlassen werden kann. Wer ein Beamtenstatut hat, der wird es nicht verlieren, doch neue Beamtenstatute sollen nicht mehr vergeben werden.

Aktuell arbeiten für den öffentlichen Dienst im belgischen Bundesland Flandern rund 29.000 Beschäftigte, von denen etwa 70 Prozent ein Beamtenstatus haben, also fest ernannt sind.