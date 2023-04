Sozialkonflikt bei Delhaize: Gewerkschaften plädieren für ein Einheitsstatut im belgischen Retail-Sektor

Die Gewerkschaften kündigen für den 17. April einen Streik im gesamten Retail-Sektor in Belgien an. Das ist der Tag, an dem die Sozialverhandlungen zum gesamten Sektor beginnen. ACV-Plus-Vertreterin Van Damme sagte dazu, dass man an einem solchen Tag eine symbolische Aktion starten müsse: „Dann ist es fast schon ein Must, unsere Mitglieder mit Streikgeld freizustellen.“

Die Politik ist hingegen der Ansicht, dass streiken im gesamten Sektor kein gutes Signal gebe. Flanderns Landesarbeitsminister Jo Brouns von den flämischen Christdemokraten CD&V sagte in „De zevende dag“, dass es besser sei, mit einem kühlen Kopf an die Sache ranzugehen: „Es ist ein Sozialkonflikt bei Delhaize. Jetzt droht dies zu entgleisen und dass sollten wir wirklich verhindern. Die Gewerkschaften und Delhaize sollten gegenseitig ihre Logik begreifen. Delhaize hat ein Problem mit dem enormen Konkurrenzdruck und will in die Verselbständigung gehen. Sie müssen das tun, allerdings mit Respekt für ihre 9.000 Arbeitnehmer.“