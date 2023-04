Alternative zum Feuerwerk? Lightshow in Brüssel mit Drohnen sorgt für Spektakel

Am Wochenende erschien am vergangenen Freitagabend eine Lightshow der besonderen Art über Brüssel. Im Rahmen der Eröffnung des Digital Spring starteten am Reset Building im Stadtzentrum 150 Drohnen, die am Himmel über Brüssel eine Lichtshow zeigten. Ob so etwas eine Alternative für zunehmend kritisch betrachtete Feuerwerks sein können, wird gerade diskutiert.