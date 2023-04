Auch die dritte Gesprächsrunde zwischen Direktion und Gewerkschaften bei Delhaize ist gescheitert

Die Gewerkschaften befürchten, dass die rund 9.000 betroffenen Beschäftigten danach unter schlechteren Lohn- und Arbeitsbedingungen weitermachen müssen und dass es unter Umständen auch zu Entlassungen kommen kann.

Am Dienstagmorgen waren zahlreiche Gewerkschaftsmitglieder vor die Zentrale der Warenhausgruppe in Zellik in Flämisch-Brabant bei Brüssel gezogen, um deren Vertreter bei den Gesprächen mit dem Management zu unterstützen. Sie hofften dabei auf ein „positives Signal der Direktion“, sprich auf ein Zurückziehen des Vorhabens, und auf „eine Öffnung, um endlich wirklich zu verhandeln.“

Doch dieses Signal kam nicht und die Gewerkschaften hielten auch an ihrer Forderung fest, den Verkauf der Filialen zurückzuziehen. Derweil wird in rund der Hälfte der betroffenen Geschäfte weiter gestreikt, wobei der Schwerpunkt in der Wallonie und in Brüssel liegt. In Brüssel sind alle Märkte geschlossen und in Wallonien sind nur vier geöffnet. In Flandern hingegen werden lediglich sechs der betroffenen Märkte bestreikt.