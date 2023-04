Die belgische Polizei verhaftet 8 Personen, die im Verdacht stehen, einen Anschlag zu planen

Ein Untersuchungsrichter in Antwerpen ordnete für Montagabend 5 Hausdurchsuchungen in Merksem, Borgerhout und Deurne in der Provinz Antwerpen, im Brüsseler Stadtteil Sint-Jans-Molenbeek und in Eupen in Ostbelgien an. Hierbei wurden 5 Personen zu Verhören festgenommen. Mindestens 2 davon stehen im Verdacht, einen Terroranschlag geplant zu haben oder zu planen.

Nach Informationen von VRT NWS sollte es sich dabei um einen Anschlag mit Feuerwaffen handeln. Ein mögliches Ziel sei dabei allerdings noch nicht ausgemacht worden.

Im Zuge eines anderen Dossiers wurden gleichzeitig 3 Personen in Zaventem in Flämisch-Brabant und in den Brüsseler Stadtteilen Sint-Jans-Molenbeek und Schaarbeek bei Hausdurchsuchungen festgenommen. Auch sie stehen im Verdacht, einen terroristischen Anschlag geplant zu haben.

„Es liegen Links zwischen beiden Dossiers vor, doch weitere Untersuchungen müssen noch feststellen, in wie weit die beiden Gruppen miteinander verwoben waren,“ heißt es dazu bei der Bundesstaatsanwaltschaft.

Das OCAD, das belgische Organ für Bedrohungsanalyse belässt die Terrorwarnstufe in Belgien derweil auf 2, denn „es sieht danach aus, dass die Polizeidienste in diesem Moment alles unter Kontrolle haben. Die Situation wird weiter genau beobachtet.“