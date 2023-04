Die "Mercator" wurde bewegt: Vierteldrehung und ein neuer Liegeplatz für den Dreimaster in Ostende

Im Zuge der Drehung liegt die „Mercator“ jetzt an einer anderen Stelle an den Kais von Ostende und zwar parallel zum Rathaus. Es kann allerdings sein, dass das prächtige Schulschiff jetzt an dieser Stelle bleibt, wie Bürgermeister Bart Tommelein (Open VLD) bemerkte: „Wir werden schauen, ob das Schiff auch nach den Arbeiten so liegenbleiben kann.“

Die Arbeiten beginnen Ende März und sollen im Frühjahr abgeschlossen werden. Die Stadt Ostende und die flämischen Landesbehörden finanzieren die Unterhaltsarbeiten mit 500.000 €. Dazu sagte Flanderns Landesdenkmalschutzminister Matthias Diepeldaele (N-VA) vor einigen Tagen: „Es handelt sich hier um ein Beispiel für die maritime Vergangenheit Flanderns. Es ist denn auch evident, dass wir diesem Monument neuen Wind mit unserer Finanzierung in die Segel blasen.“