Drogenbande lässt entführten Antwerpener wieder frei

Mohammed Azzoui ist offenbar bereits am vergangenen Freitag von seinen Entführern laufengelassen worden, wie unsere Redaktion in Erfahrung bringen konnte. Der 49 Jahre alte Mann aus dem Antwerpener Distrikt Wilrijk war Ende Februar von maskierten Männern an einer Autobahnraststätte an der E19 in Waarloos bei Kontich in der Provinz Antwerpen in einen schwarzen VW Golf gezerrt worden.