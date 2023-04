Protest gegen eine Abrissgenehmigung für ein modernistisches Haus aus den 1950er Jahren

Architektensohn Paul De Winter will mit dem Einspruch gegen den Abriss Zeit gewinnen: „Mit etwas Kreativität kann das Haus vielleicht stehenbleiben. Es könnte an einen Kunstliebhaber verkauft werden, der sein Geld in eine Restaurierung stecken könnte. Wir können es nur versuchen.“

„Für mich ist das sehr emotional. Mein Vater würde in ein paar Tagen 100 Jahre alt werden,“ so De Winter. Leider steht das Haus auf keiner Architektur-Kulturgutliste und ist demnach auch nicht geschützt. Das eine Restaurierung des Hauses viel Geld kostet, versteht auch Paul De Winter, „doch es wäre eine Sünde, das dieses Haus der Abrissbirne zum Opfer fällt.“ Er hat jedenfalls bei der Provinz Flämisch-Brabant darum gebeten, hier etwas zu unternehmen.