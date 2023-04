Brüssels Nahverkehrsgesellschaft sieht positive Effekte im "Good Move"-Verkehrsplan

Die MIVB führt als Beispiel den positiven Effekt für den Verkehr auf den Straßenbahnlinien 92 und 93 auf der wichtigen Achse Koningstraat zwischen dem Botanischen Garten und Louisa an. Morgens zur Stoßzeit wird dort 1 Minute gewonnen und abends sogar 2 Minuten. Auch auf Ebene des Brüsseler Stadtteils Schaarbeek geht es auf diesen Tramlinien schneller zu.

Gleichzeitig konnten sich die Fahrzeiten auf insgesamt 6 Buslinien verkürzen (Linien 46, 89, 29, 63, 65 und 66). Hier verkürzen sich die Fahrzeiten vor allem im abendlichen Berufsverkehr um 5 bis 6 Minuten. Positiv entwickelten sich in dieser ersten Phase auch die Fahrzeiten in Richtung des Brüsseler Zentralbahnhofs und wiederum in Schaarbeek auf den Tramlinien 25 und 62.