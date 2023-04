Für 7 der 8 unter Terrorverdacht stehenden jungen Männer wurde Untersuchungshaft angeordnet

Die 8 jungen Männer, die am Montag aufgrund von Terrorverdacht nach Hausdurchsuchungen festgenommen wurden, sind am Mittwoch vor dem Untersuchungsrichter erschienen. Dort wurde entschieden, ob Untersuchungshaft angeordnet werden muss. Bei einem der Verdächtigen handelt es sich um einen jungen Kosovaren aus Eupen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Für ihn wurde ebenso U-Haft angeordnet, wie für drei weitere Verdächtige der "Antwerpener Gruppe." Die Antwerpener Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Planung von Mord aus terroristischen Gründen. Auch die drei Verdächtigen aus der "Brüsseler Gruppe" werden in Untersuchungshaft genommen.