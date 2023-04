Einmalige Fachrichtung: Schule in Brügge richtet das Fach Gaming und E-Sports ein

E-Sports sind längst nicht mehr wegzudenken. Es gibt Meisterschaften und Messen, auf denen es nur darum geht und überdies wird E-Sports bald sogar Olympische Disziplin. Das ist auch der KTA-Schule in Brügge nicht entgangen, die ab dem nächsten Schuljahr „Pro Gaming and E-Sports“ als Nebenfach anbieten wird.

Zunächst werden dort drei Schulstunden pro Woche in diesem Fach angeboten und zwar im zweiten und dritten Schuljahr in der Oberstufe.

Die Schule aus Brügge arbeitet dabei mit der Freien Universität Brüssel (VUB) zusammen. „Mit der Lancierung dieses Projekts setzen wir die ersten Schritte in Richtung einer besseren Zukunft für E-Sports und Gaming“, so Jos Verschueren gegenüber VRT NWS bei der Vorstellung der entsprechenden Schulklasse.

Die Schülerinnen und Schüler, die dieses Fach belegen, können später in allen Fachbereichen im Gaming-Sektor arbeiten oder eine Ausbildung absolvieren: Von Fachjournalisten über kreative Arbeit in Videoteams hin zu Coaching oder zu Entwicklung von neuen Spielen ist vieles in diesem Bereich möglich.

Und dies sollen die Jugendlichen an der KTA Brügge ausprobieren. Nur so viel: Dies ist ein Schulfach. Man muss also das Jahr auch in diesem Fach bestehen…