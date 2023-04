Waffenschmuggel: Schwedischer Zoll nimmt Paar aus Belgien fest

Die beiden etwa 40 Jahre Belgier fielen dem schwedischen Zoll bei einer Routinekontrolle auf der Sontbrücke (die Brücke aus der Serie „The Bridge“) auf, die Schweden mit Dänemark verbindet.

Die Zöllner wurden hellhörig, weil sich das Paar offenbar seltsam verhielt. So sagten die Belgier, dass sie auf dem Weg zu einer Hochzeit waren und dass die Frau ihr Gepäck verloren habe. Als der Mann nicht angeben konnte, wer den heiraten würde, begannen die Zollbeamten mit einer genauen Kontrolle.

Dabei fanden sie 6 Handfeuerwaffen in der Unterwäsche und im BH der Frau und ein Spürhund entdeckte im Armaturenbrett versteckte Waffen. Insgesamt hatten die beiden Belgier 15 Feuerwaffen dabei.

Beim Verhör gab der Mann zu, dass er die Waffen in Deutschland besorgt hatte, um sie nach Stockholm zu bringen. Die Frau gab an, die Waffen auf Geheiß ihres Partners unter ihrer Kleidung versteckt zu haben. Sie will zudem nicht gewusst haben, wozu diese Waffen dienen sollten.

Die schwedische Polizei geht davon aus, dass das Waffenmaterial für kriminelle Kreise bestimmt war. Das belgische Paar riskiert für 4 bis 7 Jahre hinter schwedischen Gardinen zu verschwinden.