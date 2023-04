Baronin Ullens de Schooten erschossen - Täter ist vermutlich der Stiefsohn

Am Mittwochmorgen ist in Lasne in der Provinz Wallonisch-Brabant Baronin Myriam Ullens de Schooten (Foto) erschossen worden, wie verschiedene Medien in der Wallonie am Mittwochabend meldete. Vermutlich ist die 70-Jährige von ihren Stiefsohn erschossen worden, mit dem sie seit Jahren einen Erbschaftskonflikt führt.