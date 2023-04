BASF befördert Proben aus Analysen von chemischen Produkten mit Drohnen zwischen den Anlagen im Antwerpener Hafen

Der Chemiekonzern BASF in Antwerpen wird in Zukunft Proben von Produkten aus der chemischen bzw. der petrochemischen Industrie mit Drohnen zwischen den verschiedenen Bereichen im Hafen transportieren. Dies sei zum einen zeitsparend und zum anderen besser für die Umwelt. Das Pilotprojekt „Samplifly“ ist eine innovative Premiere in Europa, an der BASF, das Analyseunternehmen SGS und der Drohnen-Dienstleiste ADLC beteiligt sind.